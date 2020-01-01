بعد رفض برشلونة - بوتشيتينو يظهر في مدرجات ملعب ريال مدريد

كيف كانت كواليس زيارة بوتشتينو لسانتياجو برنابيو لحضور مباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

ظهر ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام في مدرجات ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد وذلك مساء اليوم وبشكل مفاجئ.

وكان ريال مدريد قد تغلب على إشبيلية اليوم بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لينتزع الصدارة مؤقتًا.

ومن أجل حضور المباراة، وبشكل مفاجئ، ظهر المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو كأحد الحضور في مدرجات سانتياجو بيرنابيو.

ولم يعلق بوتشيتينو على الكثير من الأشياء، حيث أبدى إعجابه بالأداء الذي قدمه لاعبو ريال مدريد في مباراة اليوم خصوصًا متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو.

ورد بوتشيتينو على الصحفيين بشكل مقتضب ودون الحديث عن تفاصيل حيث قال: "أعتقد أنّ المباراة كانت جيدة وكاسيميرو قدّم أداءً مبهرًا وسجل هدفين. إنّها مباراة مميزة لريال مدريد"

ويأتي ذلك في فترة تستقر فيها أوضاع الفريقين، مما يبعد الشكوك حول احتمالية تدريبه أحدهما، ولكنه في نفس الوقت يفتح بابًا من التساؤلات حول سبب الزيارة.

ريال مدريد: تقنية الفيديو مفيدة وسنعتاد عليها قريبًا

يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو قد رفض تدريب برشلونة بعد إقالة إرنستو فالفيردي، حيث تم طرح اسمه كأحد البدائل بالنسبة لإدارة الفريق الكتالوني.