بعد رفض الاعتذار .. جاكا يوجه رسالة جديدة لجماهير أرسنال

الأزمة تستمر بين اللاعب السويسري وجمهور المدفعجية

واصل جرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال، تصعيده للموقف العدائي تجاه جماهير الفريق بعد واقعة مباراة كريستال بالاس الأخيرة.

قائد منتخب سويسرا خرج غاضباً بعد تغييره في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2/2، حيث اعترض بشكل غير لائق على صافرات الاستهجان ضده.

بعض التقارير الصحفية أكدت رفض جاكا القاطع للاعتذار، من أجل تهدئة الأوضاع مع جمهور المدفعجية بشكل مؤقت.

Granit Xhaka's Instagram profile photo used to show him captaining .



Today, he changed it to a photo of him captaining . pic.twitter.com/QURKCsxS5t — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019

والآن قرر شاكا تغيير صورة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث استبدل قميص أرسنال بمنتخب بلاده سويسرا.

وهو ما قد يزيد حدة الاحتقان بينه وجمهور فريقه، قبل ساعات من مواجهة ليفربول غداً الأربعاء، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كب".

يذكر أن أوناي إيمري رفض التعليق على إمكانية سحب شارة قيادة أرسنال من جاكا، مؤجلاً الحديث لما بعد مباراة الغد التي سيغيب عنها اللاعب.