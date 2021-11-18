بعد رفض الاحتجاج .. الهلال يحدد موقفه من أزمة حمدي النقاز

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي الهلال، من رفض الاحتجاج الذي تقدم به، ضد مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، خلال مباراة الكلاسيكو.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد رفضت الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال ضد الأهلي، بسبب قيد النقاز في وقت غير فترة الانتقالات.

لماذا رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال ضد الأهلي؟

نادي الهلال تقدم باحتجاج ضد النادي الأهلي، بسبب قيد حمدي النقاز في فترة غير الانتقالات، بالرغم من أنه متعاقد مع نادي الزمالك المصري، وهذا مخالف للوائح والقوانين.

وتبين أن النقاز ليس مرتبطًا مع أي فريق، حيث أنه انتقل من الترجي التونسي إلى الأهلي السعودي في صفقة انتقال حر، بعد أن تم فسخ التعاقد معه، وكان ليس مرتبطًا مع الزمالك كما أكد مسؤولي الهلال.

الأهلي تعاقد مع النقاز كلاعب حر ليس مرتبطًا بأي فريق، ليتم قيده خارج فترة الانتقالات، بدلًا من اللاعب الصربي ليوبومير فيسا، الذي يعاني من إصابة مزمنة، ستحرم الأهلي من خدماته لنهاية الموسم.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق الاحتجاج المقدم من نادي الهلال، بسبب التأكد من صحة وسلامة تعاقد وقيد الهلال مع حمدي النقاز، وبالتالي قانونية مشاركته في مباراة الكلاسيكو.

كيف سيتصرف الهلال بعد قرار رفض الاحتجاج ضد الأهلي وحمدي النقاز؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي الهلال ينتظر حيثيات قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن رفض احتجاجهم ضد مشاركة التونسي حمدي النقاز، لأن الاحتجاج تم قبوله شكلًا ورفضه موضوعًا.

نادي الهلال سيدرس حيثيات القرار، من أجل إمكانية تقديم استئناف من عدمه في حال تقديمه حسب الاستشارات القانونية في النادي العاصمي.

جاء ذلك في ظل طلب الهلال للحصول على نقاط المباراة كاملة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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