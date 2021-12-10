بعد رفضه التطعيم.. "قلب" كيميش مهدد بشدة بسبب كورونا!

سيمتد غياب نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميش عن الملاعب حتى بداية 2022 على أقل تقدير، ويبدو أن إصابته بفيروس كورونا أتت سيئة وخطيرة للغاية.

هذا ما ذكرته صحيفة "بيلد" التي قالت أن كيميش يعاني في اللحظة الراهنة من أعراض خطيرة إثر وصول آثار الفيروس إلى رئتيه.

ربما ما تسبب في زيادة الأمور سوءًا بالنسبة لكيميش كان إعراضه عن تلقي لقاح كورونا خوفًا من آثاره الجانبية على المدى الطويل - كما أعلن -.

إلا أن كورونا داهمت النجم الألماني في أواخر شهر نوفمبر، ومع عدم تلقيه اللقاح، ازدادت أعراضه سوءًا، حتى أن قلبه الآن بات مهددًا بشدة.

خبير العلوم الرياضية، إنجو فروبوسي، في حديث لصحيفة بيلد قال "بسبب الالتهاب، حدث تسللًا لفيروس كورونا في الرئة".

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كما أضاف "بسبب هذا التسلل، لم يعد الحجم الأقصى للرئة متاحًا، لذلك من المتوقع حدوث التهاب آخر قد تكون له عواقب وخيمة إن عاد مبكرًا للتدريبات".

وتابع "عودته مبكرًا دون الشفاء التام ستعني وصول الأمر إلى التهاب في عضلة القلب، العواقب حقًا ستكون وخيمة".

وأتم "هناك خطر أيضًا من أن وظائف الرئة سوف تتأثر على المدى الطويل".

وكان كيميش قد قبل فكرة الحصول على اللقاح قبل ساعات قليلة من إعلان إصابته بكورونا، وذلك حسبما أعلن مدرب منتخب ألمانيا هانزي فليك.

لحسن حظه، بايرن ميونخ يدخل إجازة لمدة 40 يومًا بنهاية الدور الأول للدوري الألماني بالأسبوع المقبل، ويمكن أن يعود للملاعب مرة أخرى مع انطلاق الدور الثاني وتأكد شفائه.