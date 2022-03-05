بعد رحيل هاسي .. الأهلي يتفق مع مدرب جديد لقيادته

اتفقت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، مع مدرب جديد يقود الفريق خلال الفترة القادمة، بعد إقالة الألباني بيسنيك هاسي؛ المدير الفني السابق للراقي.

الأهلي قرر إقالة هاسي أمس الجمعة، بعد خسارة الفريق أمام الاتفاق، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد.

ماذا قدم هاسي مع الأهلي؟

بعد فترة طويلة من المطالبات بإقالة بيسنيك هاسي من تدريب فريق الأهلي، استجاب ماجد النفيعي رئيس النادي لتلك المطالبات، وقرر إقالة المدرب الألباني، بسبب سوء نتائج الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوجه خلالها الشكر إلى هاسي على الفترة التي قضاها، وتمنى له التوفيق.

ولعب الأهلي تحت قيادة هاسي 23 مباراة بالدوري السعودي، فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 وخسر 8، وسجل الفريق 28 هدفًا واستقبل 31.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، حيث اقترب كثيرًا من الدخول في دوامة الهبوط، في موسم للنسيان في تاريخ الإمبراطور.

#الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم "بيسنيك هاسي".. pic.twitter.com/rNEp0XC1oG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 4, 2022

من هو المدرب الجديد للنادي الأهلي؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة النادي الأهلي، توصلت لاتفاق مع المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب هاسي.

سيبولدي سيقود الأهلي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم آخر حال وجود رغبة من جانب الطرفين.

وكانت آخر تجارب المدرب الأوروجوياني مع نادي تيخوانا المكسيكي، الذي قاده في 13 مباراة، ولم يحقق معه سوى انتصارين فقط و 5 تعادلات و6 هزائم!

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