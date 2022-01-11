بعد رحيل كوتينيو .. برشلونة يعود إلى هدف برازيلي قديم لتدعيم صفوفه

يبحث نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات عن لاعبين قادرين على منح الإضافة للقائمة التي تعاني بشدة خلال منافسات موسم 2021-22.

ومع رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو عن برشلونة متوجهًا إلى أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فإن "البلوجرانا" حدد بالفعل اللاعب البديل له.

وحسب صحيفة "tnt Sports" البرازيلية، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع أوسكار لاعب نادي شانغهاي بورت الصيني، والذي سبق له تمثيل نادي تشيلسي الإنجليزي.

المشكلة الأكبر التي ستواجه برشلونة في تحركه للتعاقد مع أوسكار ستكون القيمة المالية، بالنظر إلى أن النادي الكتالوني يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.

ويبدو أن النادي الصيني لا ينوي التفريط في خدمات أوسكار، خاصة وأنه أحد أهم لاعبي الفريق، وعقده مستمر حتى منتصف 2024.

الصحيفة البرازيلية أشارت إلى أن برشلونة حاول بالفعل التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي في أوائل 2021، لكن القيمة المالية التي طلبها شانغهاي بورت منعت تقدم المفاوضات بين الناديين.

أوسكار مثل تشيلسي بين 2012 و2017، وخلال تلك الفترة لعب 203 مباراة بقميص "البلوز" سجل خلالها 38 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة.

ومنذ انتقاله إلى الصين، لعب أوسكار 170 مباراة بقميص شانغهاي بورت، سجل خلالها 50 هدفًا وقدم 93 تمريرة حاسمة.

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