بعد رحيل كاريلي .. تعديلات كبيرة بين أجانب الاتحاد

تعرف على تعديلات كاريلي

كشفت تقارير صحفية، عن إجراء تعديلات بين أجانب فريق نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن تمت إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

إدارة الاتحاد تسعى لإجراء تعديلات في صفوفها خلال الفترة الحالية، بهدف المنافسة على الألقاب الموسم الجديد 2021-2022، بعد خروج الفريق بلا بطولة الموسم الماضي.

ما هي التغييرات التي سيجريها نادي الاتحاد؟

الإعلامي وليد الفراج، قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "يوسوفو نياكاتي، سينضم إلى نادي الاتحاد خلفًا للبرازيلي برونو هنريكي".

الفراج تابع: "سيفاضل مدرب الاتحاد الجديد، بين جاري رودريجيز وكريم الأحمدي، ليحل البرازيلي أنسيلمو لاعب الوحدة بدلًا منه".

لماذا أقال نادي الاتحاد البرازيلي كاريلي؟

أعلن نادي الاتحاد عن إقالة المدرب البرازيلي كاريلي، بعد خسارة بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، على يد الرجاء البيضاوي المغربي.

إدارة العميد أصدرت بيانًا، عبرت خلاله على استيائها من تصرفات كاريلي، الذي قام بانتقاد الإدارة خلال تصريحات صحفية، وأكد خلالها على أن الإدارة تتعاقد مع لاعبين في مراكز لا يحتاجها.

ما هي صفقات الاتحاد حتى الآن؟

ونجحت إدارة نادي الاتحاد، في إجراء التعاقد مع لاعبين مميزين، حيث تم التعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو من الشارقة الإماراتي، بالإضافة إلى الحارس الشاب أسامة المرمش.

كما تعاقد الاتحاد أيضًا مع عبد الله الحافظ مدافع نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومازالت تبحث الإدارة عن تدعيم الصفوف مع ثنائي الوحدة نياكاتي وأنسيلمو.

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من هو المدرب الذي سيخلف كاريلي في الاتحاد؟

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن الاتحاد اقترب من التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني السابق لمنتخب رومانيا.

كوزمين سيتولى مهمة تدريب الاتحاد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي، والذي تمت إقالته مؤخرًا.

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