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بعد رحيل فاجنر للصين | رومينجه: لدينا بديل ليفاندوفسكي

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تعرف على تصريحات رومينيجه عن رحيل فاجنر وعدم وجود مهاجم بديل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أنّ فريقه لا يشعر بالقلق من رحيل ساندرو فاجنر للصين مشيرًا إلى وجود خطة للعب وإراحة روبرت ليفاندوفسكي.

بايرن ميونخ لا يمتلك مهاجم بديل لليفاندوفسكي بعد التخلي عن فاجنر.

وقال رومينيجه في تصريحات صحفية: "ساندرو طب الرحيل وتلقى عرضًا مناسبًا من الصين بمرتب خيالي".

وتابع: "ناقشنا الأمر مع المدرب نيكو كوفاتش وأكد وجود خيارات أخرى مثل توماس مولر أو سيرج جنابري ويمكن للثنائي اللعب في مركز الهجوم".

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وكان المدير التنفيذي قد تحدث في وقت سابق عن فشل التعاقد مع أودوي هوسون من تشيلسي ومستقبل خاميس رودريجيز.

واختتم: "بروسيا دورتموند يقدم مستوى جيد للغاية ومحاولة تجاوزهم في ترتيب الدوري لن يكون سهلًا لكننا لن نتوقف عن المحاولة".

بايرن ميونخ يمتلك 42 نقطة في المركز الثاني خلف دورتموند بفارق 6 نقاط.

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