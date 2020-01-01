بعد رحيل المغربي حكيمي .. زيدان يجد ضالته في نجم الجزائر

ريال مدريد يقترب من ضم موهبة الجزائر

يخطط نادي ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان التعاقد مع ظهير أيمن ليكون بديلًا لداني كارفاخال بعد رحيل أشرف حكيمي إلى صفوف إنتر الإيطالي.

حكيمي رحل معارًا في 2018 إلى بوروسيا دورتموند الألماني وتألق اللاعب مع أسود الفيستيفال ليرحل إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو.

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ورغم إمكانية استعادة ألفارو أودريوزولا من صفوف بايرن ميونخ إلا أنّ زيدان يفضل التعاقد مع لاعب شاب لعدم اقتناعه بابن إقليم الباسك.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أنّ زيدان يود التعاقد مع يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، ليكون بديلًا لكارفاخال على مقاعد البدلاء مع حصوله على دقائق لعب تدريجيًا تمهيدًا لمنحه فرصة كاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الصفقة لن تكلف النادي الملكي أكثر من 20 مليون يورو، ويرى زيدان أنّ الموهبة الجزائرية هو الأنسب نظرًا لقدراته الدفاعية والهجومية الجيدة للغاية.

ويواجه ريال مدريد منافسة شرسة من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند لأجل التعاقد مع صاحب الـ24 عامًا.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت ريال مدريد بالتعاقد مع إسماعيل بن ناصر من ميلان الإيطالي.