بعد رحيله .. ميتريتسا يوجه رسالة أخيرة إلى الأهلي

شاهد رسالة ميتريتسا للأهلي

حرص الروماني ألكساندرو ميتريتسا، على توجيه رسالة أخيرة إلى النادي الأهلي، وذلك بعد رحيله عن صفوف الراقي بشكل رسمي، عقب الاتفاق معه على فسخ التعاقد.

الأهلي اتفق مع ميتريتسا على فسخ التعاقد بالتراضي، قبل نهايته في يناير المقبل، ليرحل اللاعب الروماني عن صفوف الفريق الأهلاوي، ويعود مرة أخرى إلى نيويورك سيتي الأمريكي.

ميتريتسا نشر رسالته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يودع فيها الأهلي، ويوجه الشكر للجماهير التي قامت بدعمه خلال الفترة الماضية.

اللاعب الروماني كتب: "شكرًا على تجربتي مع الأهلي، كان من دواعي سروري تمثيل الفريق، وأنا ممتن جدًا للدعم الذي وجدته من الجماهير، وشكرًا مرة أخرى، وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل".

ألكساندرو ميتريتسا كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي في أكتوبر 2020 لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من نادي نيويورك سيتي الأمريكي، مع خيار شراء عقده بشكل نهائي.

إدارة الأهلي فضّلت الاستغناء عن ميتريتسا، من أجل تسجيل لاعب أجنبي جديد بدلًا منه، في ظل الصفقات الكبيرة التي أبرمتها إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي.

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الأهلي تعاقد مع البرازيلي باولينيو ومواطنه دانكلير بيريرا، والكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني أزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو واللاعب المحلي محمد مجرشي.