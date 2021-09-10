بعد رحيله عن ساوباولو .. صراع سعودي إماراتي على داني ألفيش

اللاعب قد يُنهي مسيرته في الخليج العربي

أعلن نادي ساوباولو البرازيلي رسميًا اليوم نهاية مسيرة النجم داني ألفيش معه، والذي كان قد انضم له صيف 2019 بعد مسيرة عظيمة في أوروبا ارتدى خلالها قمصان إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

ماذا حدث؟ لماذا أنهى ساوباولو مسيرة ألفيش معه؟

صاحب الـ38 عامًا يرتبط مع ساوباولو بعقد يمتد حتى ديسمبر 2022، لكن النادي أعلن اليوم في مؤتمر صحفي أن ألفيش لن يرتدي قميصه مرة أخرى بسبب عدم انتظامه في التدريبات احتجاجًا منه على عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

المدير الرياضي للنادي البرازيلي "كارلوس بيلمونتي" قال في مؤتمر صحفي أن الإدارة أبلغت المدرب هيرنان كريسبو أن ألفيش لن يلعب مرة أخرى مع الفريق.

مضيفًا "ممثلوه أبلغونا أنه لن يعود للتدريبات إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، نحن نعترف بوجود تلك المستحقات وقد قدمنا له عرضًا للوصول إلى تسوية مالية الأسبوع الماضي ورُفض من جانب ممثليه، والمفاوضات مازالت مستمرة".

تابع "أخبرنا المدرب كريسبو أن ألفيش لن يكون متاحًا له بعد الآن، وسنعمل على ذلك الخيار فورًا، لا أحد أكبر من ساوباولو".

المصادر الصحفية أوضحت أن مستحقات ألفيش المتأخرة تُقدر بـ1.9 مليون دولار تقريبًا، وهي عبارة عن قيمة حقوق الصور الخاصة به منذ وصوله لساوباولو قبل عامين.

عرضان من السعودية والإمارات لألفيش.

الصحفي الإيطالي الشهير نيكولو شيريا كشف النقاب عن مستقبل ألفيش بعد رحيله عن ساوباولو، مؤكدًا أن اللاعب الذي قاد منتخب البرازيل الأولمبي للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين مؤخرًا يرغب بمواصلة مسيرته الكروية ولا يُفكر أبدًا بالتوقف.

وأضاف أنه تلقى بالفعل عرضين رسميين من السعودية والإمارات، لكنه لم يكشف عن هوية الناديين، علمًا أن سوق الانتقالات الصيفي في الدولتين أغلق بالفعل بنهاية أغسطس الماضي.

يُشار إلى أن قوائم اللاعبين الأجانب في كبار أندية الدوري السعودي ممتلئة بالفعل، باستثناء النادي الأهلي الذي بصدد فسخ عقده لاعبه ليوبومير فيسا، ويمتلك الهلال والنصر والاتحاد 3 من نجوم السعودية في خانة الظهير الأيمن هم محمد البريك وسلطان الغنام وسعود عبد الحميد على الترتيب.

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