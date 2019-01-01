بعد ديبالا.. مانشستر يونايتد يتجه نحو ماندجوكيتش

الصفقات بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد تتخطى حدود ديبالا ولوكاكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اتجه مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع نجم جديد من يوفنتوس، حيث أنه على ما يبدو لن تقف الأمور فقط عند باولو ديبالا.

وحسب الصحف الإيطالية والإنجليزية فإن صفقة انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد وروميلو لوكاكو إلى يوفنتوس ستتم خلال ساعات قليلة.

وعقب الانتهاء من التفاوض حسب الصحف أيضًا، يبدو أن مانشستر يونايتد سيكمل البحث عن ما ينقصه في صفوف السيدة العجوز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وحسب توتو سبورت وكالتشيو ميركاتو فإن الصفقة القادمة لمانشستر يونايتد من المتوقع أن تكون المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

وتنوي إدارة مانجوكيتش التخلص من دوجلاس كوستا وماندجوكيتش، وذلك بعد اقتراب رحيل ديبالا وهيجواين، ورحيل مويس كين إلى إيفرتون.

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يذكر أن يوفنتوس سيتعاقد مع روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى تعاقده مسبقًا مع دانيال جيمس ووان بيساكا، في انتظار المزيد فيما تبقى من السوق الإنجليزي.