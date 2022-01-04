بعد دقائق من فسخ عقده مع النصر ... الهلال يتعاقد مع العبيد

نشاط الهلال في سوق الانتقالات لا يتوقف، سواء فيما يخص ملف تجديد العقود أو ضم لاعبين جدد، إذ نجح النادي في التوقيع مع مدافع النصر "عبد الرحمن العبيد" بعد دقائق من فسخ عقده مع الأصفر.

بطل آسيا كان قد جدد عقدي سالم الدوسري ومحمد البريك، وضم سعود عبد الحميد من الاتحاد في صفقة انتقال حر، وقد ارتبط اسمه بعدد من اللاعبين الأجانب أبرزهم بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال القريب من الرحيل عن ناديه.

النصر يُعلن رسميًا رحيل العبيد، والهلال يضمه بعدها بدقائق

بوادر رحيل العبيد عن النصر كانت واضحة منذ البداية، وقد زادت التوقعات حول ذلك بعد فسخ عقد عبد الرزاق حمدالله، وقد أعلن النادي العاصمي اليوم توقيع مخالصة مالية مع اللاعب ورحيله عن الفريق.

وقد أوضح تويتر النصر أن إدارة النادي واللاعبين أقاموا حفلًا وداعيًا للظهير الأيسر قبل انطلاق المران اليوم الثلاثاء، وتمنى له النادي التوفيق في مسيرته القادمة.

أقامت إدارة كرة القدم قبل تدريبات الفريق اليوم حفلًا وداعيًا للاعب عبدالرحمن العبيد، وذلك بعد أن وقعت إدارة النادي مخالصة مالية معه.



مقدمين له الشكر الجزيل على ماقدمه مع #العالمي . pic.twitter.com/qg3ZlemGeG — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 4, 2022

الهلال لم يُعلن رسميًا بعد عن ضم العبيد، لكن مصادر صحفية عديدة وعلى رأسها صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن التوقيع تم بالفعل.

وأضافت الرياضية أن العبيد وقع على عقد يمتد لـ3 سنوات مع بطل آسيا سيتقاضى بموجبه 3.5 مليون ريال سعودي سنويًا.

ومن المتوقع أن يُعلن الهلال عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة لينضم العبيد بعدها للتدريبات الجماعية ويكون متاحًا للمدير الفني ليوناردو جارديم.

كيف كانت مسيرة العبيد مع النصر؟

الظهير الأيسر صاحب الـ28 عامًا انضم للنصر قادمًا من القادسية في يناير 2018، وقد كان اللاعب الأساسي في يسار الدفاع حتى تراجع مستواه في الموسم الماضي وتعاقد النادي مع محمد قاسم من الفيصلي.

العبيد لعب 83 مباراة سجل بها هدفين وصنع 3، وقد ساهم بفوز الفريق بالدوري الاستثنائي موسم 2018-2019، إذ لعب جميع المباريات الـ11 المتاحة أساسيًا عقب وصوله من القادسية في منتصف الموسم.

لعب اللاعب الدولي السعودي 63 مباراة في الدوري السعودي مع النصر سجل بها هدفًا واحدًا وصنع 3، وكان موسم 2019-2020 أكثر مواسمه لعبًا في الدوري برصيد 22 مباراة، فيما لم يلعب هذا الموسم سوى مباراتين.