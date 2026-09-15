وذكر أن كلوب سيستبعد حارس مرمى تي إس جي هوفنهايم عندما يعلن قائمته يوم الخميس. ووفقًا للتقرير، فإن خليفة يوليان ناجلسمان (39 عامًا) يريد "تفكيك التسلسل الهرمي القديم بالكامل".

كان باومان رقم واحد في ذلك التسلسل الهرمي حتى قبيل كأس العالم الفاشلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. فبعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن (34 عامًا)، شارك في تصفيات كأس العالم وقدّم مستوى مبهرًا. ومع ذلك، أجرى ناجلسمان تحولًا كاملًا قبل النهائيات وأعاد حارس مرمى بايرن مانويل نوير (40 عامًا) من اعتزاله الدولي مع المنتخب الألماني. وذهب باومان، الذي خاض 13 مباراة دولية، إلى كأس العالم بوصفه البديل الأول له.

وفي حديثه على هامش مباراة تي إس جي أمام شتوتجارت (2-1) في الدوري الألماني نهاية الأسبوع، أكد المخضرم أنه تحدث مع كلوب: "نعم، كنت على تواصل معه. وسيقول كل شيء آخر يوم الخميس." ولم يرغب في الخوض في مزيد من التفاصيل، مضيفًا: "يمكنه فعل ذلك حينها."

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بيلد تفيد أيضًا بأن تير شتيجن هو المرشح الأبرز ليصبح الحارس الأساسي الجديد للمنتخب الوطني. فقد انضم هذا الصيف إلى بطل هولندا القياسي أياكس أمستردام على سبيل الإعارة من برشلونة، وظل يشارك بانتظام هناك، حتى وإن لم يكن دائمًا خاليًا من الأخطاء.

كما تكهّن الدولي الألماني القياسي لوتار ماتيوس (65 عامًا) في عموده في سكاي بأن تير شتيجن في موقع قوي لينال المركز بين القائمين. ويفترض "أنه سيكون هناك بالتأكيد. وإذا استمر في تقديم مستوياته في أمستردام، فهو مرشح للمركز رقم واحد في مرمى ألمانيا."

ووفقًا لـبيلد، فإن يوناس أوربيج (23 عامًا، بايرن ميونخ) وألكسندر نوبل (29 عامًا، بشكتاش إسطنبول) في موقع جيد للعب دور النائب خلف تير شتيجن. كما قد يكون فين دامن (28 عامًا، أوجسبورج) في طريقه لحجز مكان في قائمة كلوب.



