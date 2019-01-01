بعد خماسية التعاون - الهلال يعلن إقالة زوران ماميتش
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
قرر نادي الهلال، إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة الكبيرة من التعاون بخمسة أهداف دون رد.
التعاون فاز على الهلال بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.<
p>وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قرار إقالة زوران بعد الخسارة الكبيرة.
📄 في صفقة تكفّل بقيمتها "الوليد بن طلال"— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 27, 2019
مجلس الإدارة يتفق مع "شاموسكا" بديلاً لـ "زوران" pic.twitter.com/mPQWzGtsUA
وتعاقدت إدارة نادي الهلال بشكل مؤقت مع المدير الفني البرازيلي شاسكوما بعد موافقة نادي الفيصلي على إعارة المدير الفني.
وجاءت إقالة مايتش من تدريب الهلال، بعد الخروج من كأس آسيا، وأيضًا خسارة بطولة كأس زايد للأندية العربية.
الهلال خسر منذ أيام نهائي كأس زايد للأندية العربية، أمام النجم الساحلي التونسي، بهدفين دون رد.