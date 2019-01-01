بعد خماسية التعاون - الهلال يعلن إقالة زوران ماميتش

قرر نادي الهلال، إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر نادي الهلال، إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة الكبيرة من التعاون بخمسة أهداف دون رد.

التعاون فاز على الهلال بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

📄 في صفقة تكفّل بقيمتها "الوليد بن طلال"



مجلس الإدارة يتفق مع "شاموسكا" بديلاً لـ "زوران" pic.twitter.com/mPQWzGtsUA — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 27, 2019

p>وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قرار إقالة زوران بعد الخسارة الكبيرة.

وتعاقدت إدارة نادي الهلال بشكل مؤقت مع المدير الفني البرازيلي شاسكوما بعد موافقة نادي الفيصلي على إعارة المدير الفني.

وجاءت إقالة مايتش من تدريب الهلال، بعد الخروج من كأس آسيا، وأيضًا خسارة بطولة كأس زايد للأندية العربية.

الهلال خسر منذ أيام نهائي كأس زايد للأندية العربية، أمام النجم الساحلي التونسي، بهدفين دون رد.