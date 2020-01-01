بعد خسارة محيط الرعب .. الهلال يبدأ الخطوات الجدية لبناء استاد خاص به

الهلال خسر المنافسة على محيط الرعب مؤخرًا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن محاولة الهلال في الوقت الحالي لبدء مشروع بناء استاد خاص به خلال الفترة المقبلة.

وكان الهلال قد خسر المنافسة على استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" لصالح شركة الوسائل السعودية، بعد المناقصة التي أجريت مؤخرًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن شركة الهلال الاستثمارية بالفعل بدأت في مفاوضات مع إحدى الشركات الكبرى بشأن الملعب.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن دور الشركة الاستثمارية التي يتفاوض معها الهلال في الوقت الحالي هو توفير سيولة مالية للإنفاق على بناء الملعب.

وأضافت التقارير أن الهلال سيبحث عن مستثمرين آخرين لدعم ملف بناء الاستاد وتتكفل إدارة النادي بتوفير الموافقات الرسمية عن المشروع.

وينتهي عقد الهلال مع استاد الجامعة بنهاية الموسم الجاري، وفقًا للعقد المبرم بينهما منذ عامين ماضيين، مع شركة صلة الخاصة بتسويق الملعب.