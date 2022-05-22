بعد خسارة الكأس .. الهلال يحسم موقف دياز من الاستمرار

حسمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرارها بشأن استمرار الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني الحالي للفريق الأزرق، بشأن استمراره من عدمه.

الهلال تعاقد مع دياز من أجل إنقاذه

وكان الهلال قد تعاقد مع دياز خلال شهر فبراير الماضي، بدلًا من البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بأربعة أهداف دون رد، في كأس العالم للأندية.

دياز نجح في قيادة الهلال لتحقيق نتائج طيبة منذ توليه المسؤولية، ولكن النتائج تراجعت مؤخرًا، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزعيم لإعادة حساباتها من جديد.

وخسر الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا على يد الفيحاء في المباراة النهائية، وذلك بركلات الترجيح، كما أن الفريق أصبح قريبًا من خسارة الدوري لصالح الاتحاد.

ما هو مصير دياز مع الهلال؟

كشف الإعلامي الرياضي غيث العمري، عن موقف الهلال من مدربه رامون دياز، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وكتب غيث عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أن الهلال قرر عدم تجديد عقد رامون دياز الذي ينتهي الموسم الحالي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حصريًا، دياز لن يبقى الموسم القادم في الدوري السعودي".

حصرياً 😎

-

دياز لن يبقى الموسم القادم في الدوري السعودي — غيث العَمري | ghith (@GhaythanAlamri) May 21, 2022

اقرأ أيضًا ..

شائعة "تويتر" تجعل الهلاليين يرغبون في تتويج الاتحاد بالدوري

جستنيه يسب المريسل بسبب كوزمين كونترا: أسلوبك قذر!

"القانون يمنع إيجالو والدوسري من خوض كلاسيكو الاتحاد والهلال"