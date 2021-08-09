بعد خروجه من حسابات جارديم .. الشباب يستعيد لاعبه من الهلال

الاتفاق تم بين الطرفين

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال أبلغ الإدارة بعدم الحاجة لهتان باهبري وحمد العبدان خلال الموسم القادم من الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن العبدان سينتقل لنادٍ جديد خلال الأيام القادمة بصيغة الإعارة لرغبة النادي في الاستفادة من خدماته مستقبلًا، فيما سيرحل باهبري نهائيًا خاصة في ظل نهاية عقده مع الفريق في يونيو 2022.

صحيفة عكاظ أوضحت أن لاعب الوسط المهاجم حدد بالفعل وجهته القادمة وهي العودة إلى ناديه السابق "الشباب"، مشيرة إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين على توقيع عقد يمتد لعامين قادمين، وأن الإعلان الرسمي سيكون خلال الـ48 ساعة القادمة.

صفقة تبادلية بين الهلال والشباب

مصادر صحفية تحدثت عن إمكانية إبرام الهلال والشباب صفقة تبادلية يكون أحد طرفيها باهبري واللاعب الآخر من الليوث هو المدافع عبد الله الشامخ.

الظهير الأيسر صاحب الـ28 عامًا أحد خريجي الفئات السنية في الهلال وسبق أن لعب 8 مباريات في الدوري السعودي موسم 2014-2015 بقميصه، وقد لعب للرائد والوحدة قبل انضمامه للشباب صيف 2019.

الإصابات أعاقت اللاعب كثيرًا خلال الموسم الماضي، إذ لم يلعب سوى 8 مباريات في الدوري السعودي صنع خلالها هدفًا واحدًا.

ماذا قدم باهبري خلال مسيرته مع الهلال؟

انضم باهبري للهلال خلال يناير 2019 قادمًا من الشباب، وكان قد بدأ مسيرته مع الاتحاد ولعب معارًا مع الخليج.

مع الهلال بشكل عام وفي جميع البطولات، لعب باهبري 50 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم، فيما كان قد بصم على 15 هدفًا خلال 53 مباراة مع الشباب الذي لعب له موسمين ونصف، بواقع 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

لعب باهبري 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي اكتفى خلالهم بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداءً أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين وصنع هدفًا خلال 6 مباريات.

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