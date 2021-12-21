بعد خروجه من حسابات تشافي .. برشلونة يحسم موقف ديست النهائي

كشفت تقاير صحفية إسبانية، عن موقف برشلونة النهائي من بيع الدولي الأمريكي، سيرجينو ديست، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ديست انضم إلى برشلونة مقابل 20 مليون يورو قادمًا من أياكس الهولندي قبل بداية الموسم الماضي.

اللاعب الأمريكي لعب تحت قيادة رونالد كومان لكن الإصابات عطلت مسيرته، ولكنه تراجع في الترتيب من حيث الأولوية مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

ما هو موقف برشلونة من بيع ديست؟

بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني قرر عدم التفريط في ديست في يناير، ويريد النادي استمراره حتى الصيف.

بايرن ميونخ أبرز المهتمين بضم اللاعب ويرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن برشلونة سيؤجل فتح باب التفاوض حتى نهاية الموسم.

ما هو موقف ديست؟

حسب ما أفادت صحيفة "ناسيونال" الكتالونية، فإن الدولي الأمريكي قد خرج من حسابات المدير الفني الجديد، تشافي، بالإضافة إلى أنه يفضل أوسكار مينجيزا وأراوخو وسيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن، ومع عودة داني ألفيش كذلك في يناير، سيكون موقف ديست صعبًا.

برشلونة في الوقت ذاته لا يريد التخلي عن اللاعب، لذلك سيحصل على فرصة جديدة حتى نهاية الموسم، ومن ثم يقرر النادي الكتالوني موقفه النهائي.

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