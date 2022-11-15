بعد حملة التشكيك .. الكشف عن مفاجأة في رفع الإيقاف عن فهد المولد في قضية المنشطات

كثيرون شككوا في نزاهة مركز التحكيم الرياضي السعودي بعد موقف وادا في قضية فهد المولد

هجوم كبير تعرض له مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية، بعد استبعاد فهد المولد؛ لاعب الشباب، من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وسط تشكيك كبير في نزاهة المركز.

الأخضر قام باستبعاد المولد، بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "وادا" أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، على قرار مركز التحكيم السعودي رفع الإيقاف عن الفهد الأسمر، في قضية المنشطات. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن رفع الإيقاف من قبل المركز السعودي جاء بالإجماع من الهيئة التحكيم، المكونة من: الشاذلي الرحماني، غادة كربون وجيرار حبيبان.

مصادر "الجزيرة"



الحكم الذي أصدره #مركز_التحكيم_الرياضي لصالح فهد المولد والذي استأنف (وادا) عليه في cas كان بالإجماع من الهيئة التحكيمية والمكونة من (الشاذلي الرحماني،د. غادة كربون،جيرار حبيبان)وكانت القضية مرفوعه من اللاعب ضد (اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات)@ahmad2man pic.twitter.com/W7003E7vBf — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) November 15, 2022

الكثيرون شككوا في نزاهة مركز التحكيم على خلفية هذه القضية، بجانب قضيتي التسجيلات وقضية اللاعب محمد كنو، مما وضع أعضائه في حرج كبير أمام الرأي العام.

يذكر أن المولد كان قد تم إيقافه في مايو 2022 بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لمدة عام ونصف، لكن في أغسطس الماضي، تم رفع الإيقاف عنه من قبل مركز التحكيم، بعد التأكد من سلامة نية اللاعب، واضطراره لتناول دواء يحتوي على مواد محظورة رياضيًا، لمعاناته من مرض وراثي.