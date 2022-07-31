بعد حملات الدعم ضد صافرات الاستهجان .. حكيمي يرد على رسالة نجم المغرب!

حكيمي تلقى مجموعة هائلة من رسائل الدعم بعد صافرات الاستهجان التي وجهت إليه خلال مباراة السوبر الفرنسي أمام نانت.

تلقى المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مجموعة هائلة من رسائل الدعم على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال مباراة فريقه أمام نانت في كأس السوبر الفرنسي.

رسائل الدعم الموجهة إلى النجم المغربي جاءت بعد أن واجه المغربي عاصفة من صافرات الاستهجان كلما لمس الكرة خلال مباراة السوبر الفرنسي، لكن اللاعب لم يلتفت إلى تلك الصافرات، وأظهر قوة عقلية هائلة.

ومن بين رسائل الدعم، كانت الرسالة التي كتبها المغربي أمين حارث، نجم خط وسط نادي شالكه الألماني.

حارث كتب رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لدعم حكيمي جاء فيها: "الأسد لا يتأثر أبدًا، لا تقلق".

حكيمي بعد المباراة، قام بإعادة تغريد ما كتبه حكيمي، قبل أن يرد عليه لاحقًا برمزين تعبيريين، الأول عبارة عن مصافحة، والثاني قلب، في رسالة شكر ضمنية إلى زميله في منتخب المغرب.

يذكر أن باريس سان جيرمان تمكن من الفوز على نانت بنتيجة 4-0، ليحقق لقب السوبر الفرنسي، ليواصل النادي الباريسي تعزيز رقمه كأكثر الأندية حصدًا للبطولة برصيد 11 لقبًا، وبفارق ثلاثة ألقاب عن ليون.

فيما قدم حكيمي أداءً جيدًا خلال المباراة، حيث لعب 78 دقيقة، واستفاد بشكل هائل من قرار كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان باللعب بثلاثة قلوب دفاع، وهو ما منحه الحرية في مركز الظهير الجناح.