بعد حمدالله وشراحيلي .. أزمة جديدة في الاتحاد بطلها الشنقيطي

مشاكل خارج الملعب تُحيط بالعميد

يبدو أن المشاكل والأزمات خارج الملعب هي السلبية الأهم في الاتحاد هذا الموسم، إذ بعد قضية عبد الرزاق حمدالله مع النصر وأحمد شراحيلي مع الشباب، يبدو أن هناك أزمة جديدة ستظهر في الأيام القادمة تتعلق بالمدافع مهند الشنقيطي.

الاتحاد مقبل على أهم مباراتين له في الموسم الجاري من الدوري السعودي، إذ مطلوب منه الفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر الهلال أمام الفتح أو الفيصلي للتتويج بلقب الدوري الذي بات مصيبه بيد الهلال حاليًا.

ما هي تفاصيل أزمة الشنقيطي الجديدة في الاتحاد؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اتحاد كرة القدم السعودي خاطب الإدارة الاتحادية مطالبًا إياها بإرسال التقارير الطبية والبدنية الخاصة بالشنقيطي بعد مشاركته في مباراة أبها الودية قبل 5 أيام.

الظهير الأيمن كان قد استدعي من جانب سعد الشهري لتمثيل المنتخب الأولمبي السعودي المشارك حاليًا في كأس آسيا تحت 23 عامًا لكن ناديه رد بأنه مصاب ولا يستطيع اللعب، إلا أنه لم يُرفق التقارير الطبية اللازمة لإثبات ذلك، عكس ما فعله نادي الهلال حين أرسل التقارير الخاصة بلاعبه مصعب الجوير الذي اعتذر كذلك عن تلبية دعوة المدرب السعودي.

التقارير الصحفية المتابعة للاتحاد كانت قد أكدت قبل أسبوع تقريبًا تعافي الشنقيطي من إصابة عضلية وجاهزيته لمواجهة الاتفاق في الجولة القادمة من الدوري السعودي، وقد بدأ اللاعب مباراة أبها الودية يوم الإثنين الماضي وقدم أداءً جيدًا.

بدء صاحب الـ23 عامًا لمواجهة أبها رغم أنه تعافى للتو من الإصابة العضلية فجر الشكوك حول مدى قدرته الانضمام للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، وقد يتعرض الاتحاد واللاعب لعقوبات من اتحاد كرة القدم السعودي حال ثبتت جاهزيته للتواجد مع الأخضر الأولمبي في أوزباكستان.

حتى وديًا .. الاتحاد لا يفوز!

خاض الاتحاد مباراتين وديتين استعدادًا لمواجهتي الاتفاق والباطن في آخر جولتين من الدوري السعودي، وقد واصل خلالهما سلسلة عدم الفوز والتي امتدت لـ7 مباريات رسمية وودية.

الاتحاد تعادل مع أبها يوم الإثنين الماضي قبل أن يخسر أمس في مباراة ودية مغلقة أمام الأهلي 3-2، وقد خسر كذلك لاعبه عبد العزيز البيشي الذي لم يُكمل اللقاء للإصابة.

وسجل عبد الرزاق حمدالله وهارون كمارا هدفي الاتحاد فيما أحرز ثلاثية الأهلي علي مجرشي وحسين المقهوي وحسن العلي.

الهلال نجح في تقليص فارق الـ11 نقطة مع الاتحاد في الصدارة وتساوى معه برصيد 61 نقطة لكنه يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة، إذ كان قد هزمه ذهابًا إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال يمتلك مصيره بيديه حيث يكفيه الفوز على الفتح والفيصلي للتتويج باللقب دون انتظار نتائج الاتحاد.

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