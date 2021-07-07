بعد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعد للانقضاض على حلم ريال مدريد ويوفنتوس

صفقة ضخمة للغاية إن تمت..

يواصل باريس سان جيرمان العمل من أجل أن يصبح الأقوى في أوروبا الموسم المقبل، والآن التخطيط توجه للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا.

وأتمم بالفعل باريس حتى الآن ثلاث صفقات من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي الراهن بضم جورجينيو فاينالدوم وجيانلويجي دوناروما مجانًا، وأشرف حكيمي بـ60 مليون يورو من إنتر.

إدارة ناصر الخليفي لن تتوقف عند هذا الحد، بل إنها الآن تفكر في صفقة كبيرة أخرى من خلال الحصول على توقيع بوجبا، الذي ينتهي عقده في مانشستر بصيف 2023.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن العملية تُدرس حاليًا داخل مكاتب النادي الفرنسي استعدادًا لبداية المفاوضات الرسمية مع مانشستر يونايتد.

وسيحاول باريس الاستفادة من بقاء عام وحيد في عقد بوجبا مع مانشستر، وهو الأمر الذي يفرض على الإدارة الإنجليزية الاستماع لعروض من أجله بدلًا من أن يرحل مجانًا العام المقبل.

أحد العوامل التي ستسهل أيضًا من هذه الصفقة هي مينو رايولا، وكيل بوجبا وصاحب العلاقة المميزة مع إدارة باريس، والتي كللها بضم دوناروما.

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وكان بوجبا قد أعلن في تصريحات سابقة نيته مغادرة مانشستر يونايتد وعدم تجديد عقده في أولد ترافورد، بحثًا عن تحدٍ جديد خارج القطر الإنجليزي.

على الفور ارتبط الدولي الفرنسي آنذاك بالانضمام إلى ريال مدريد أو العودة مجددًا إلى أحضان ناديه السابق يوفنتوس، لكن يبدو أن باريس أقرب منهما للحصول على صاحب الـ28 عامًا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يعاني أزمة اقتصادية ويركز فقط على التعاقد مع كيليان مبابي أو إرلينج هالاند، فيما يوفنتوس قد يفكر في مبادلة مع باريس من أجل بوجبا وليس إلا.