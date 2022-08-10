بعد حكم حبس مرتضى .. هل يتسبب الأهلي في حل مجلس إدارة الزمالك؟

هل سيتم اتخاذ قرارًا بعزل مرتضى منصور؟

كشف المحامي طارق جميل سعيد، المستشار القانوني لهاني زادة، عن تقدمه بطلب رسمي لمكتب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بعد الحكم في قضيته ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي بالحبس لمدة شهر.

حكم واجب النفاذ ضد مرتضى

محامي الخطيب أكد أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أصدرت حكمها اليوم، بتخفيف حكم حبس مرتضى من عام إلى شهر واحد مع الشغل والنفاذ.

وأوضح عثمان أن الحكم هذه المرة واجب النفاذ على الفور، على حكم الأحكام السابقة، التي صدرت لصالح الخطيب في القضية نفسها.

وكتب محامي الخطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عاجل.. محكمه جنح مستانف الاقتصاديه برئاسه المستشار ادهم فهيم وعضويه المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار تقضى بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنه الى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم 83لسنه2022ًجنح اقتصاديه فى القضيه المرفوعه منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادى الاهلى يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته، وكانت محكمه جنح الاقتصاديه برئاسه المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل، واستأنف المتهم امام المحكمه الاستئنافيه التى قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا".

يذكر أن الخطيب كان قد حصل على حكم أولي بسجن مرتضى لمدة عام في أبريل 2022، وفي يوليو الماضي، حصل رئيس القلعة البيضاء على حكم بإيقاف تنفيذه، قبل أن تقرر المحكمة الاقتصادية حبسه لشهر اليوم في حكم نهائي. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

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طارق جميل سعيد كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر فيه طلبه الرسمي لأشرف صبحي وزير الرياضة، بضرورة عزل مرتضى منصور.

وجاء نص ما كتبه طارق كالآتي: "مصر دولة قانون، مصر دولة تحترم أحكام القضاء، تنص المادة 41 من القانون 71 لسنة 2017، الفقرة الثانية على الآتي".

وتابع: "إذا كان صدر ضد العضو حكمًا نهائيًا لعقوبة مقيدة للحرية أو قضى بإشهار إفلاسه بحكمًا بات ولم يكن قد رد اعتباره، وفي هذه الحالات يصدر قرار من مجلس الإدارة بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية".

وواصل: "تم إنذار اللجنة الأولمبية، ومعالي وزير الرياضة (الجهة الإدارية)، من خلال إنذارات قضائية بضرورة تفعيل القانون، مصر دولة قانون".

ويعني ما نشره المحامي طارق جميل سعيد، أنه يجب على وزير الرياضة إصدار قرارًا بعزل مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد الحكم النهائي بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك.