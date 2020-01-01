بعد حسم الدوري .. الهلال يكشف موقفه من استمرار لوشيسكو

هل يستمر لوشيسكو مع الهلال مدة أطول؟

كشف نادي الهلال، موقفه النهائي من استمرار المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق، بعد حسم الفريق للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مؤخرًا.

لوشيسكو نجح في قيادة الهلال للتتويج ببطولتي دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي للمحترفين منذ قيادته للفريق، بالإضافة للظهور بشكل مشرف خلال بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر ديسمبر الماضي.

وأشار مصدر مسؤول بالهلال لصحيفة "الرياضية" إلى أن الحديث حول تجديد عقد رازفان لوشيسكو سابقًا لأوانه، خاصة وأن العقد بين الطرفين تبقى فيه عام كامل.

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المصدر أكد على مسألة تجديد عقد لوشيسكو ستتضح بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، والحديث مازال مبكرًا عن تجديد عقد المدرب الروماني.

ووصف المصدر العمال الذي يقدمه لوشيسكو مع الفريق، بالعمل المميز، منذ توليه منصب المدير الفني، الذي حقق بطولتين، كما وصل لنصف نهائي كأس الملك، الذي سيلعب خلال شهر أكتوبر المقبل.

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وتولى لوشيسكو تدريب الهلال، خلال صيف 2019 لمدة عامين، بدلًا من الكرواتي زوران ماميتش، الذي قدم نتائج سلبية مع الفريق، ليظهر الزعيم مع المدرب الروماني بشكل قوي ويقدم عروضًا رائعة.