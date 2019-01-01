بعد حرمانهم من مباراة تشيلسي جمهور أياكس سيتابع سباق السيارات

جمهور أياكس المعاقب سيتابع سباق السيارات بدلاً من دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

فوجئ جمهور أياكس الهولندي بالأمس، بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحرمانهم من حضور مباراة فريقهم أمام تشيلسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي نتيجة أحداث شغب الجمهور الهولندي، أمام فالنسيا الإسباني في الجولة الثانية من البطولة خارج أرضه، ليقرر حرمان أياكس من بيع تذاكر المباراة القادمة خارج أرضه والتي ستكون أمام تشيلسي في نوفمبر القادم.

وقبل صدور القرار كان 2000 من جمهور أياكس، قاموا بحجز رحلات السفر وأماكن الإقامة في لندن استعداداً للمباراة.

وبدأ الآن الجمهور الذي قام بالحجز، يفكر في متابعة سباق سيارات سيقام يوم المباراة في لندن، بدلاً من الذهاب إلى ملعب ستامفورد بريدج.