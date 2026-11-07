بعد حرب الصيف بسبب ألفاريز .. برشلونة وأتلتيكو مدريد يعلنان السلام

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يستعد كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد، وفقًا للتقارير، لإنهاء خلافهما المؤسسي الأخير عندما يلتقي العملاقان الإسبانيان على ملعب ريان إير متروبوليتانو يوم الأحد المقبل. وبعد صيف شهد تبادلًا حادًا للتصريحات العلنية والاتهامات، تتوق إدارتا الناديين إلى استعادة علاقة عمل مهنية.

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جذور لقاء المصالحة في ملعب ريـاض إير متروبوليتانو

وفقًا لصحيفة AS، يتوجه رئيس برشلونة جوان لابورتا على رأس وفد إلى العاصمة الإسبانية يوم الأحد. وسيتشارك مسؤولو الناديين مأدبة غداء قبل مباراتهما في الدوري الإسباني، في استعراض علني للوحدة.

ويأتي غصن الزيتون هذا بعد لقاء جمع مجلسي إدارة الناديين مؤخرًا في اجتماع رابطة أندية كرة القدم الأوروبية (EFC) في كوبنهاجن. وقد عملت إدارتا الناديين بنشاط على إصلاح الضرر الناجم عن فترة انتقالات صيفية مضطربة، في إشارة إلى نهاية أشهر من التوتر المؤسسي.

هجمات علنية وأحضان في كوبنهاغن

بدأ الخلاف عندما أعرب ألفاريز علنًا عن رغبته في مغادرة مدريد سعيًا وراء أحلامه. وأصرّ لابورتا على أن برشلونة تصرّف بشكل صحيح طوال القصة، مؤكدًا أن النادي الكتالوني قدّم عرضًا وكان مستعدًا للتفاوض. غير أن أتلتيكو تمسّك بموقفه، معلنًا أن بطل كأس العالم الأرجنتيني ليس للبيع إطلاقًا.

وبلغ التوتر ذروته عندما شنّ الرئيس التنفيذي لأتلتيكو ميجيل أنخيل خيل مارين هجومًا علنيًا على برشلونة. فقد اتهم برشلونة بالافتقار إلى الشفافية والأخلاق والنزاهة في طريقة عمله. وأثار ذلك ردًا قويًا من رافا يوستي، الرئيس المؤقت لبرشلونة آنذاك، الذي حذّر من أن خيل مارين قد تجاوز الحدود.

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لكن العداء تلاشى عقب قمة كوبنهاجن. وتعليقًا على لقائه الأخير مع رئيس أتلتيكو، قال لابورتا: "رأى أحدنا الآخر وتعانقنا. أنا متأكد من أننا قد سوّينا الأمور بالفعل، ومن الآن فصاعدًا كل شيء واضح. إنه رجل رائع أشعر معه بارتياح كبير".

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تجاوز قصة ألفاريز

انتهت المواجهة الصيفية في نهاية المطاف بتخلّي برشلونة عن سعيه لضم المهاجم الأرجنتيني. وبعدما تقبّل النادي الكتالوني استحالة التوصل إلى اتفاق، حوّل تركيزه في سوق الانتقالات إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ذلك حسم التعاقد مع جابرييل جيسوس قادمًا من آرسنال، ليملأ الفراغ في خط هجومه ويسمح بتهدئة الأجواء بشأن خلاف ألفاريز. ومهّد هذا التحول الحاسم الطريق أمام الناديين لتطبيع علاقات مجلسي إدارتهما بشكل طبيعي.

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مواجهة الأحد عالية المخاطر في الدوري الإسباني

وبينما يصنع المسؤولون السلام على مأدبة الغداء، سيتحول التركيز سريعًا إلى أرض الملعب في ريـاض إير متروبوليتانو. وتمثّل مواجهة الأحد اختبارًا حاسمًا في الدوري الإسباني للفريقين وهما يسعيان لفرض سيطرتهما على دوري الصفوة في إسبانيا.

ومع استعادة العلاقات الدبلوماسية، يمكن للتنافس الشرس أن يعود إلى حيث ينتمي. وسيكون الفريقان حريصين كل الحرص على خطف العلامة الكاملة في ما يُتوقع أن يكون معركة تكتيكية محتدمة بين قطبين محليين ثقيلين.