بعد جون أوج ومصطفى - العدالة يقترب من ضم إفريقي ثالث

العدالة يدعم صفوفه بشكل جيد، للهروب من شبح الهبوط.

اقترب نادي العدالة، من التوقيع مع لاعب وسط إفريقي، خلال الساعات المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اللاعب سيكون هو الإفريقي الثالث في صفوف العدالة، بعد النيجيري جون أوج، والمصري أحمد مصطفى "مواليد"، لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن العدالة سيوقع خلال الساعات المقبلة، من أجل تديعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

نادي العدالة يواجهه صعوبة كبيرة في غلق ملف اللاعبين المحليين، بسبب تمسك الأندية بخدمات اللاعبين المستهدفين، من جانب ناصيف البياوي، مدرب الفريق.

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ويعاني العدالة في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الفتح صاحب المركز الرابع عشر.

ويسعى العدالة للاستمرار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى مرة أخرى بعد الصعود الموسم الحالي.