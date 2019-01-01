بعد جودين وجريزمان - نجم آخر من أتلتيتكو مدريد على وشك الرحيل

الروخي بلانكوس يفقد نجومه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إسبانية أن رودري هيرنانديز، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد، قد يغادر هو الآخر الفريق بنهاية الموسم، لينضم لكوكبة النجوم التي أعلنت رحيلها عن الروخي بلانكوس.

وأعلن كلاً من أنطوان جريزمان ودييجو جودين الرحيل عن أتلتيكو بعد نهاية الموسم الجاري، كما انتقل لوكاس هيرنانديز إلى صفوف بايرن ميونخ.

وذكر مانو كارينو، الصحفي في "كادينا سير"، أن هناك نادياً في مفاوضات مع أتلتيكو من أجل تفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد رودري بالأيام المقبلة.

نجمان أرجنتينيان مرشحان لخلافة جريزمان في أتلتيكو مدريد

الزمن الجميل 😍✨ pic.twitter.com/JWKN53tBGB — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

ولم يوضح كارينو هوية النادي، ولكن توقع أن يكون أحد الأندية الثلاثة بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، أو برشلونة، وأكد اقتراب انتهاء الصفقة.

ويملك رودري الذي انضم لصفوف أتلتيكو الصيف الماضي من فياريال شرطاً جزائياً في عقده تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

وشارك رودري مع أتلتيكو هذا الموسم في 46 لقاء بكل المسابقات، مسجلاً هدفين وصانعاً آخراً.