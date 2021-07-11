بعد جوانكا .. العين يُحاول اصطياد نجمًا آخر من الدوري السعودي

العين يتسوق في الدوري السعودي

نجح العين الإماراتي في التعاقد مع كريستيان جوانكا نجم الشباب وأحد أبرز لاعبي الدوري السعودي في الموسم الماضي، ويبدو أن النادي لن يتوقف عن التسوق في السعودية، إذ يستهدف لاعبًا آخر.

العين لم يحظ بموسم جيد في 2020-2021، إذ أنهى دوري الخليج العربي في المركز السادس ولذا تطمح الإدارة في بناء فريق جديد يعود لمنصات التتويج المحلية والقارية سريعًا.

من هو نجم الدوري السعودي المطلوب في العين؟

صحيفة البلاد السعودية أوضحت أن العين يستهدف الكرواتي فيليب براداريتش لاعب كالياري الذي قضى الموسم الماضي معارًا مع العين السعودي وتألق معه للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن براداريتش كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى الأهلي السعودي الذي دخل معه في مفاوضات منذ عدة أسابيع، لكن العين فتح المفاوضات مع اللاعب في الأيام الأخيرة.

الأهلي لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، والتي تسمح له بقيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم، لكنه رغم ذلك تعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير ودخل في مفاوضات مع عدد من اللاعبين أبرزهم براداريتش الذي وصل مع منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

ماذا قدم براداريتش في الموسم الماضي من الدوري السعودي؟

براداريتش تألق للغاية في مركز لاعب الوسط المدافع مع العين ويُصنف من العديد بأحد أفضل لاعبي الموسم الماضي في هذا المركز.

لعب مع العين 25 مباراة سجل خلالهم هدف واحد وصنع 5 أهداف، وقد بلغت دقة افتكاكه للكرة 57% واستطاع منع 4 تسديدات من الوصول إلى مرمى فريقه وقطع 36 هجمة للمنافس.

ويرتبط اللاعب بعقد مع كالياري يمتد حتى صيف 2023 وقد رحل عن العين بانتهاء إعارته وهبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى السعودي.

اقرأ أيضًا |