بعد جلسة الاستماع .. تحديد موعد القرار النهائي في قضية حمدالله

تعرف على موعد إصدار القرار النهائي في قضية التسجيلات

كشف القانوني أحمد الأمير، عن موعد إصدار القرار النهائي في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، ضد ناديه السابق النصر، والمعروف باسم "قضية التسجيلات".

متى موعد إصدار القرار النهائي في قضية التسجيلات؟

تلقى القانوني أحمد الأمير عدة استفسارات من جانب الجماهير، بشأن موعد إصدار القرار النهائي في قضية عبد الرزاق حمد الله.

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الأمير أكد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أن القرار سيتم إصداره بعد جلسة الاستماع بـ48 ساعة.

وجاء نص ما كتبه القانوني كالآتي: "تصلني عدة استفسارات بخصوص موعد إصدار القرار النهائي في قضية التسجيلات، طالما عقدت جلسة الاستماع، فمن المفترض أن يصدر القرار مباشرة بعد الجلسة، وبحد أقصى 48 ساعة".

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اتحاد الكرة يغيب عن جلسة الاستماع

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن اتحاد الكرة غاب عن الحضور في جلسة الاستماع في مركز التحكيم الرياضي، بقضية مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصرف اتحاد الكرة أضعف من موقفه في القضية، وذلك بعدما أعلن في وقت سابق عن أنه ليس طرفًا في القضية.

وحضر ممثل عن نادي الاتحاد وحمد الله؛ المحامي فهد بارباع، كما حضر من جانب النصر الرئيس مسلي آل معمر، بجانب الرئيس التنفيذي.

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