بعد جدل رفض طلب النصر .. اتحاد القدم يوضح: الاتحادان الدولي والآسيوي السبب

النصر كان يرغب في تنفيذ بعض الأشياء في ملعب مرسول بارك بدايةً من كلاسيكو الاتحاد، لكن رغبته لم تلق ترحيبًا من المسؤولين

صاحب رفض طلب نادي النصر السعودي من قبل لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عدة تساؤلات من الجماهير، موجهين بعض الاتهامات للمسؤولين بتضييق الخناق على العالمي.

ما هو طلب النصر المرفوض؟

العالمي يستعد لمواجهة الاتحاد اليوم الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض.

وقبل هذه المباراة، أرسل العالمي خطابًا لرابطة الدوري السعودي، يضم ثلاثة طلبات، يرغب في تنفيذها في ملعبه "مرسول بارك"، بدءًا من الكلاسيكو، لكن تمت الموافقة على طلبين فقط ورفض الثالث.

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Shahid Shahid

الطلب المرفوض يتعلق برغبة مسؤولي النادي العاصمي في إذاعة المباراة على الشاشة الوسطى للملعب، إذ وافقت الرابطة ورفضته لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

اتحاد القدم يوضح سبب الرفض

خرجت إدارة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لتوضيح الصورة للجماهير، خاصةً وأن الجمهور النصراوي بدأ يشعر بحالة من تضييق الخناق على ناديه، بعدما تم تحذيره من قبل عقب لقطة إغلاق أنوار الملعب احتفالًا بأول هدف له في الموسم الحالي.

إدارة الإعلام والاتصال أصدرت ردها، عبر صحيفة "الرياضية" السعودية، كونها المصدر الذي نشر خبر رفض طلب النصر بشكل حصري.

وأوضحت الإدارة أن لجنة الحكام لم ترفض طلب العالمي، إنما استقبلت فقط استفسارًا من رابطة الدوري السعودي بشكل شفهي، وتم تزويد الرابطة باللوائح المنظمة لهذا الأمر حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي.

وأشارت الإدارة التابعة لاتحاد القدم في ردها إلى أن لائحتي الاتحاد الدولي والاتحاد القاري توضحان المتطلبات التنظيمية للآلية المناسبة لعرض المباراة على الشاشات الداخلية للملعب.

يذكر أن العالمي يدخل المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن العميد؛ صاحب المركز الثالث.

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