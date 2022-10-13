بعد جدل حضوره لقاء النصر والعدالة .. الصرامي: دعوة الجماهير للمباريات أسلوب غير حضاري!

حضور سعود الصرامي لمواجهة النصر والعدالة الأخيرة تسبب في سخرية عدد من إعلاميي العالمي منه

جدل كبير سببه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي خلال مواجهة النصر الأخيرة أمام العدالة، لكنه يواصل إثارة الجدل حول حضوره مباريات العالمي.

ما هو جدل مواجهة النصر والعدالة؟

العالمي حقق الفوز أول أمس الثلاثاء أمام العدالة برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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وشهدت المباراة حضور الصرامي، بعد فترة من الخلافات مع الجمهور النصراوي وإعلامه، في ظل آرائه الجريئة، التي كانت صادمة للجماهير، خاصةً وأنها كانت معارضة للنصر بشكل كبير.

وتهكم عدد من الإعلاميين على حضور الصرامي لمواجهة العدالة، كونه جلس في مدرج خالٍ تمامًا من الجماهير، تجنبًا للاصطدام بجمهور النصر. (طالع التفاصيل)

الصرامي يعلن حضوره لمواجهة الفيحاء ويسبب جدلًا جديدًا

العالمي من المقرر أن يستضيف الفيحاء في 16 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة دوري روشن.

الصرامي أعلن حضوره لهذه المباراة أيضًا، رغم ما تعرض له عقب مواجهة العدالة، لكنه كذلك تهكم على مسؤولي النصر، الذين يدعون الجماهير لحضور المباريات، واصفًا ذلك بـ"السلوك غير الحضاري".

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في لقاء النصر والفيحاء لن أشارك في توجيه الدعوات لجمهور النصر للذهاب لمرسول بارك ،،، لأنها ببساطة شديدة ليست مسؤوليتي ،،، ولأنها بشفافية أكثر أسلوب وسلوك غير حضاري ، أظن وإن بعض إثم ،، بإنني مسؤول عن حضوري الشخصي فقط !".

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، فيما يأتي الفيحاء في المركز الـ15 بنقطتين فقط.

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