بعد جدل الدعوات الخاصة في المونديال .. الاتحاد السعودي يوضح الحقيقة

صالح الطريقي فجر الأزمة، رافضًا توجيه دعوات للإعلاميين لحضور كأس العالم قطر 2022

ردت إدارة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم على الجدل الدائر حول توجيهها لدعوات خاصة للإعلاميين، لمؤازرة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

الإعلامي الرياضي صالح الطريقي هو مفجر الجدل، إذ كشف عن تلقيه الدعوة ورفضه لها، كون مال اتحاد القدم هو مال عام، لا يحق لأحد الانتفاع به، مشيرًا إلى وجود شبهة رشوة في الأمر. (طالع التفاصيل)

لكن إدارة الإعلام أوضح أن هذه الدعوات تأتي تقديرًا لرسالة الإعلاميين، مشيرة إلى أن اتحاد القدم لم يوجه الدعوة للطريقي بصفة شخصية، إنما تم ترشيحه من قبل قناة "24 الرياضية"، بعد مخاطبتها لترشيح من تراه مناسبًا من ضيوف البرامج.

وأكد الإدارة أنه تم التواصل مع كافة الإعلاميين الذي تم ترشيحهم من قبل مسؤولي البرامج الرياضية وليس الطريقي، مشددة على أن الدعوات لا تشمل المصاريف، كما أدعى الطريقي.

يذكر أن الأخضر يشارك للمرة السادسة في المونديال، ومن المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة الأرجنتين في 22 من نوفمبر الجاري، ثم بولندا في يوم 26، ويختتم دور المجموعات بملاقاة المكسيك في يوم 30 من الشهر ذاته.