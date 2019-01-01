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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بعد ثنائية فالنسيا | ميسي يتجاوز 20 هدفًا في الليجا للموسم الـ 11 على التوالي

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(C)Getty Images
أرقام ميسي خيالية في الليجا. تعرف على سلسلة البرغوث في آخر 11 موسم
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، ثنائية أمام فالنسيا في الدوري الإسباني ليصل لهدفه الـ 21 في الليجا.

ميسي حقق الكثير من الأرقام في تعادل برشلونة مع فالنسيا.

ويعد هذا هو الموسم الـ 11 على التوالي الذي يتجاوز فيه البرغوث 20 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإسباني.

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وبدأت سلسلة البرغوث في موسم 2008-2009 بتسجيله 23 هدفًا في الليجا ثم في الموسم التالي أحرز 34 هدفًا.

وفي 2010-2011 أحرز هداف برشلونة التاريخي 31 هدفًا ثم جاء في موسمه التاريخي في 2011-2012 وسجل 50 هدفًا في أفضل سجل للاعب في البطولة عبر التاريخ.

وأحرز البرغوث 46 هدفًا في 2013 ثم 28 في 2014 قبل أن يسجل في 2015 43 هدفًا.

وفي موسم 2015-2016 أحرز ليو 26 هدفًا ثم 37 هدفًا في آخر مواسم لويس إنريكي مدربًا للنادي الكتالوني.

وسجل ليو الموسم الماضي 34 هدفًا وتصدر لقب هدافي الدوري الإسباني والدوريات الخمس الكبرى.

جدير بالذكر أنّ البرغوث حقق الحذاء الذهبي 5 مرات ليصبح أكثر لاعب في التاريخ تتويجًا بالجائزة متفوقًا على كريستيانو رونالدو.

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