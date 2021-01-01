بعد ثنائية الاتفاق .. جوميس يتخطى رقم القحطاني مع الهلال في دوري المحترفين

جوميس يكتب التاريخ رفقة الهلال

انتفض الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي، وقاد فريقه للعودة إلى الانتصارات مرة أخرى، بفوز ثلاثي على الاتفاق مقابل هدف، ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز الأسد الفرنسي هدفين في ثلاثية الزعيم وهدف من جانب البيروفي أندريه كاريلو، في مباراة الاتفاق، ليعود الفريق للفوز مرة أخرى ووصافة الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

نجح جوميس في كسر رقم مهاجم الهلال المخضرم ياسر القحطاني، من ناحية عدد الأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث وصل الفرنسي إلى 62 هدفًا.

وتخطى مهاجم الهلال الحالي، رقم ياسر القحطاني صاحب الـ61 هدفًا، في قائمة هدافي الفريق منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008/2009.

ووصل جوميس إلى 14 هدفًا في الموسم الحالي، حيث في موسمه الأول سجل 21 هدفًا، بالإضافة إلى تسجيل 27 هدفًا في موسمه الثاني، ليكون عدد الأهداف 62.

الهلال عاد إلى وصافة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة بعد 19 جولة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 وتلقى 3 هزائم خلال الموسم الجاري.