بعد ثمانية أيام في الحجز وجراحتين .. إطلاق سراح ياسر الشهراني
أنهى ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر المنتخب السعودي والهلال، مرحلة المتابعة الطبية في مستشفى الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، بعد ثمانية أيام قضاها بين مستشفيات قطر والسعودية.
لاعب الزعيم كان قد أصيب في 22 من نوفمبر الجاري، خلال مواجهة الأخضر أمام نظيره الأرجنتيني في افتتاح مشوارهما في كأس العالم قطر 2022.
وأعلن المركز الإعلامي للمنتخب السعودي رسميًا، مغادرة الشهراني للمستشفى اليوم، بعد استقرار حالته والحصول على موافقة الجهاز الطبي للأخضر.
وتقرر أن يخضع الظهير الأيسر للمتابعة الطبية اليومية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى اكتمال شفائه.
"ياسر الشهراني" يغادر المستشفى 📝⬇ pic.twitter.com/keRkLI4IFa— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 30, 2022
يذكر أن الشهراني خضع لجراحة في غدة البنكرياس ومن بعدها جراحة في الوجه، خلال الأيام الماضية في مستشفى الحرس الوطني، بعدما أصيب في كرة مشتركة مع حارس الأخضر محمد العويس، افقدته الوعي لبضع ثواني على أرض الملعب.