بعد ثلاث سنوات.. سر ابتعاد ناتشو عن إسبانيا ينكشف أخيرًا!

يبدو أن عودة ناتشو فرنانديز مدافع نادي ريال مدريد إلى قائمة منتخب إسبانيا في ولاية لويس إنريكي كمدير فني تبدو مستحيلة.

ناتشو لم يدخل قائمة منتخب إسبانيا المستدعاة من قبل إنريكي لخوض مباراتي اليونان والسويد، في آخر جولتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

قائمة منتخب إسبانيا في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري شهدت عودة ريال مدريد ممثلًا في الظهير الأيمن داني كارباخال، بعد أن غاب النادي الملكي عن قائمة "لا روخا" بداية من بطولة أمم أوروبا الماضية.

وعبر ميكروفونات شبكة "كادينا سير" الإسبانية، تم تحليل الوضع الحالي بين لويس إنريكي وناتشو، والذي يبدو فيه أن المدرب قرر استبعاد مدافع ريال مدريد تمامًا من خططه.

ما هي أسباب استبعاد ناتشو من خطط لويس إنريكي؟

كانت مباراة دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وإنجلترا في أكتوبر 2018 آخر مباراة يلعبها ناتشو مع "لا روخا".

وقال الصحفي خافيير هيرايز لتحليل وضع ناتشو: "لم يعتقد أنه سيحصل على الاستدعاء، السبب كان مباراة دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت في إشبيلية ضد إنجلترا".

وأضاف: "ناتشو توجه لمراقبة هاري كين، وتسبب في الهدف الذي سجله ستيرلينج، رغم أن راموس ومدافعين آخرين كانوا متواجدين، لكن ناتشو تلقى اللوم وحده".

لماذا لم يتم استدعاء ناتشو في سبتمبر الماضي؟

الصحفي أنطون مينا كشف في تحليله لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني أن لويس إنريكي كان يخطط لاستدعاء ناتشو في أول فترة توقف دولي في الموسم الحالي، في سبتمبر الماضي.

لكن ناتشو تعرض لإصابة، حيث كان يعاني من حمل عضلي زائد، قبل أيام قليلة من إعلان القائمة، ما أدى إلى تجاهل لويس إنريكي له.

ناتشو ظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا تحت قيادة فيسنتي ديل بوسكي، في سبتمبر 2013 ضد منتخب تشيلي.

ومنذ ذلك الحين، دافع ناتشو عن قميص إسبانيا في 22 مباراة، وخاض منافسات بطولة كأس العالم 2018، ولعب فيها مباراتين.

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