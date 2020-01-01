بعد ثلاثية القمة 120 .. ماذا يحتاج الزمالك لتحدث المعجزة ويتوج بالدوري؟

هل يستطيع الزمالك أن يحدث معجزة ويتوج بالدوري هذا الموسم؟

حقق فريق نادي الزمالك الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي تجمد رصيده عند النقطة 56 في صدارة ترتيب فرق الدوري المصري، والزمالك رفع رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني خلف الأهلي، ليصبح الفارق 14 نقطة.

وبعد نتيجة مباراة اليوم، مازال يمتلك نادي الزمالك حظوظًا للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز ، بالرغم من فارق النقاط بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي ، وقد تحدث المعجزة ويتوج الفارس الأبيض بطلًا للمسابقة.

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كيف ستحدث المعجزة؟

مازال أمام الأهلي والزمالك 13 مباراة، أي 39 نقطة، وهي التي ستكون كافية لتغيير وجهة الدوري المصري من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، إلى مقر الزمالك بميت عقبة.

ولكن بشروط، أولها أن لا يخسر الزمالك أي نقطة، وشرط آخر هو أن يلعب القدر دوره ويفقد الأهلي النقاط خلال المباريات المتبقية له.

المباريات المتبقية للأهلي

متبقي أمام الأهلي 13 مباراة، ستكون أمام "الجونة، المصري البورسعيدي، وادي دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، مصر المقاصة، نادي مصر، طنطا، المقاولون العرب، إنبي، بيراميدز، طلائع الجيش".

أصعبها ستكون أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والمقاولون العرب وبيراميدز، وهم الفرق القادرة على تحقيق المفاجأة وإيقاف قطار انتصارات المارد الأحمر.

المباريات المتبقية للزمالك

وسيلعب الزمالك 13 مباراة متبقية من مشواره بالدوري المصري، حيث ستكون أمام "المقاولون العرب، إنبي، بيراميدز، طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربي، أسوان، طنطا، الجونة، المصري البورسعيدي، وادي دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلي".

ويجب على الزمالك أن يحقق الانتصار في كل المباريات، من أجل استغلال أي تعثر قد يحدث للأهلي في مبارياته المتبقية، من أجل الاقتراب من الصدارة واقتناصها في أي وقت.

ماذا يحتاج الزمالك؟

الفارق بين الأهلي والزمالك 14 نقطة لصالح المارد الأحمر، ويحتاج الفارس الأبيض أن يتلقى غريمه التقليدي الهزيمة في 5 مباريات من أصل 13 مباراة، فهل يحدث هذا الأمر؟