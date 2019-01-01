بعد ثلاثية الريال .. قائد باريس يُطالب اللاعبين بالحفاظ على العدوانية

القائد يتحدث بواقعية بعد إسقاط ريال مدريد بالثلاثة

دعا قائد باريس سان جيرمان تياجو سيلفا، زملائه في الفريق للحفاظ على ما وصفه "الحالة العدوانية"، التي كان عليها الفريق في مباراته ضد ريال مدريد، التي حسمها العملاق الباريسي بثلاثية نظيفة في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال الدولي البرازيلي في حديثه مع شبكة RMC بعد المباراة "الفوز على ريال مدريد 3-0 ليس رسالة للفرق الأوروبية الأخرى المنافسية، لكن من الواضح أننا قدمنا مباراة كبيرة".

وأضاف "حضرنا أنفسنا كما ينبغي للمباراة، وكنا أكثر فعالية من المنافس، وهذا ما يتعين علينا فعله حتى في كل مباريات الدوري الفرنسي".

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لقطات أصبحت مُعتادة في مباريات ريال مدريد ! 🤷‍♂️#أوروبا_مع_جول #باريس_ريال_مدريد pic.twitter.com/vLHSao1UBb — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

وختم حديثه المقتضب برسالة لرفاقه "علينا أن نلعب في كل مباريات مثل اليوم، وأعني الشخصية والحالة العدوانية التي كنا عليها، ولا يسعني سوى تقديم الشكر للموظفين الذي أعدوا المباراة، وأعتقد أننا نستحق الفوز 3-0".

أما كيلور نافاس المنتقل حديثًا من صفوف الريال إلى باريس سان جيرمان، فقال" كان شعورًا غريبًا عندما رأيت زملائي السابقين في الجانب الآخر قبل الدخول إلى الملعب، لكنها تجارب يتعين علينا المرور بها، لدي التقدير للكثير منهم وستستمر الصداقة بيننا، لكن في الملعب، كل شخص سيدافع عنه فريقه".

بالجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة يكون باريس سان جيرمان قد تصدر المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن جالطة سراي وكلوب بروج، بعد تعادلهما بدون أهداف في بداية السهرة، بينما يقبع الريال في المركز الأخير بلا نقاط.