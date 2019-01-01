بعد توموري.. تشيلسي يقرر التجديد لأبراهام

تشيلسي يواصل الحفاظ على جواهره الشابة

ذكرت مصادر صخفية إنجليزية أن الخطوة القادمة بالنسبة لإدارة تشيلسي ستكون التجديد للمهاجم الدولي الإنجليزي الصاعد تامي أبراهام.

وكان تشيلسي قد أعلن رسميًا منذ أيام تجديد عقد مدافعه الشاب توموري على خلفية المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وبعد إعلان رفع عقوبة المنع من التعاقدات يستعد الفريق إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة والبحث عن تعويض النواقص والتعاقد مع لاعبين جدد.

ولكن حسب صحيفة تيليجراف فإن تشيلسي يريد إغلاق ملف التجديد لتامي أبراهام قبل أن يأتي يناير وقبل أن يبدأ التفكير فيما سيحدث خلال الميركاتو.

ويحتل أبراهام المركز الثالث على سلم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي والذي شهد انطلاقته المميزة والتي أدت إلى استدعائه للمنتخب الإنجليزي.

وعلى ذلك، يريد تشيلسي حماية لاعبيه الصاعدين من أجل عدم تكرار أخطاء الماضي والتفريط في الشباب، وهو ما تعمل من أجله الإدارة في الوقت الحالي.

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يذكر أن تشيلسي قد حرم من التعاقدات لفترتي انتقالات على خلفية مخالفات في تسجيل لاعبيه الشباب، قبل أن يتم رفع العقوبة بعد فترة انتقالات واحدة.