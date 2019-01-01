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الدوري التونسي - الدرجة الأولى

بعد توقيعه للاتفاق - العكايشي: سأظل وفيًا للنجم الساحلي

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بعدما شارك في ست مباريات مع جوهرة الساحل، المهاجم التونسي يعود مرة أخرى للدوري السعودي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

توجه التونسي أحمد العكايشي؛ مهاجم الاتفاق السعودي الجديد، بالشكر إلى فريقه السابق النجم الساحلي التونسي، على السماح له بالعودة إلى الدوري السعودي مجددًا.

وأعلن الاتفاق أمس السبت، توقيع التونسي على عقد مبدئي على الانضمام لصفوف الفريق، حتى نهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

العكايشي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تجربة جديدة مع نادي الاتفاق السعودي نسأل الله التوفيق فيها، شكرًا لهيئة النجم الساحلي التي سهلت انتقالي إلى نادي الاتفاق".

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وأضاف: "سأبقى دائمًا وفيًا للنجم، شكرًا رضا شرف الدين، شكرًا لجميع أصدقائي في الفريق، وأتمنى لكم التوفيق في باقي المشوار".

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا لعب بالدوري السعودي لمدة موسمين من قبل، لكن لصالح اتحاد جدة قبل أن يرحل عنه بنهاية الموسم الماضي، بعد أن فسخ العميد تعاقده.

وشارك العكايشي في 49 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالهم 22 هدفًا وصنع 12 آخرين.

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