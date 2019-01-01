بعد توقيعه لتشيلسي.. يورجن كلوب يصف بوليسيتش بالتعاقد المثالي
تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حول تعاقد تشيلسي الجديد كريستيان بوليسيتش والذي وقع معه البلوز صباح اليوم الأربعاء.
وأعلن تشيلسي رسميًا توصله إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند يقضي بانتقال جناحه الدولي الأمريكي إلى صفوف النادي الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو.
وسيترك تشيلسي بوليسيتش لبوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر أي إلى يونيو المقبل والذي سيشهد نهاية الموسم الحالي.
وبخصوص ذلك، قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الصفقة التي أجراها تشيلسي تعد صفقة مثالية على كل النواحي، مشيدًا بالللاعب الأمريكي.
ووصف كلوب بوليسيتش بالموهبة الرائعة، وأكد أنه يستطيع التأقلم مع أسلوب اللعب في الدوري الإنجليزي وصراعاته البدنية.
يذكر أن كلوب كان قد طلب من إدارة ليفربول التعاقد مع بوليسيتش خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك بعد فشل التعاقد مع نبيل فقير.