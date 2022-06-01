بعد تهديده بالقتل .. ماجواير: أقدر غضب الجماهير لكن هناك حدود!

ماجواير يكشف عن شعوره بعد الأحداث الصعبة التي يمر بها مؤخرًا

تحدث هاري ماجواير حول التهديدات بالقتل الذي تلقاها في وقت سابق من هذا العام بينما أخبر مشجعي مانشستر يونايتد الغاضبين الذين استهدفوه بصيحات الاستهجان والسخرية بأن "هناك حدود".

وعانى لاعب الشياطين الحمر من ثلاث سنوات مضطربة مع النادي والمنتخب منذ انضمامه من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني.

وهو الأمر الذي جعل الجماهير في حالة امتعاض مما يقدمه قائد مانشستر يونايتد، سواء مع الفريق أو المنتخب الإنجليزي، ولذلك حاول هاري أن يوضح أسباب ما يحدث حاليًا.

ماذا قال ماجواير عن التهديدات بالقتل؟

قال هاري: "نحن بشر، لدي عائلة، يسأل الناس ما إذا كان يؤثر علي، عقليتي هي أنه لا يؤثر علي كثيرًا ولكن عندما يصل الأمر إلى تهديدات بالقنابل، فإنه يتعلق أكثر بالعائلة".

وواصل: "أنا سعيد فقط لأن أطفالي في عمر لا يقرأون فيه الأشياء ولا يرون الأخبار، إذا كان أطفالي في سن أكبر، يمكنهم رؤية الأشياء والذهاب إلى المدرسة، هذا قد يؤثر علي أكثر".

وأضاف ماجواير عن منتقديه في يونايتد: "أنا في موقف أتعرض فيه للنقد، دفع مانشستر يونايتد مبلغًا كبيرًا من المال من أجلي، إنه أحد أكثر الأندية المحبوبة في العالم وأيضًا أحد أكثر الأندية المكروهة".

وأوضح: "نحن نعلم أننا تحت المراقبة أكثر، أتقبل النقد تمامًا عندما نتنازل عن الأهداف أو نرتكب أخطاء، أنا كبير بما يكفي لقبول أن يقف الناس على ظهري ويقولون إنني أستطيع التحسن".

ماذا عن صيحات الاستهجان مع المنتخب الإنجليزي؟

كان ماجواير يتحدث قبل المباراة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية ضد المجر يوم السبت، والتي ستكون أول ظهور دولي له منذ أن تلقى صيحات الاستهجان في مباراة ودية ضد ساحل العاج في 29 مارس.

وعن ذلك أردف: "لقد صدمت قليلًا، لن أقول إنني مجروح ومنزعج، أعلم أن عائلتي وأصدقائي ربما تأثروا لكنني فوجئت".

واختتم: "لقد قضيت أوقاتًا رائعة مع مشجعي إنجلترا ولن أترك الأقلية يؤثرون على علاقتي معهم".

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