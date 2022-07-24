بعد تلبية كافة طلباته .. تشافي يطلب عودة ميسي إلى برشلونة

المدير الفني للنادي الكتالوني ينفي الاتهامات التي وجهت له ضمنيًا.

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة قد طلب عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الفريق من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المدير الفني يرى أن عودة ميسي ستكون هي السبب في إعادة الفريق لأفضل المستويات.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي نقل رغبته إلى الرئيس جوان لابورتا والسكرتير الفني وطلب منهما عودته عقبب انتهاء عقده في باريس بالصيف القادم.

وكان ميسي قد غادر برشلونة قبل حوالي عام بعد أن انتهى تعاقده وفشل النادي في تسجيله بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

ويرى تشافي أن ميسي لا يزال قادرًا على تقديم الكثير على المستوى الرياضي، بالرغم من أن عمره وقتها سيكون حوالي 36 عامًا.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن تشافي قد طلب من لابورتا رحيل ميسي لو أراد بناء فريقًا جديدًا، لكن التقرير الأخير ينفي تلك الاتهامات.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أتم عدة صفقات بالفعل أبرزها رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسييه وفي طريقه لحسم عدة صفقات أخرى على رأسها جول كوندي وماركوس ألونسو.