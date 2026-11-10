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Al-Hilal-Manchester-City-Press-conferenceGetty Images
معتز الجمال

بعد تقارير رحيله عن الهلال.. وكيل إنزاجي يرد برسالة حاسمة!

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الأرقام تنحاز للمدرب الإيطالي..

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نفى فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، أن يكون موكله قد حسم قرار الرحيل عن الهلال بنهاية الموسم الحالي. وجاء النفي بعد ساعات من تقارير إيطالية تحدثت عن نهاية مشوار المدرب مع "الزعيم".

تغريدة أشعلت الجدل

وكان الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا قد كتب، صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس": "قرر سيموني إنزاجي مغادرة الهلال في نهاية الموسم. المدرب الإيطالي لن يمدد عقده (26 مليون يورو سنويًا)، الذي ينتهي في يونيو".

ورد باستوريلو على ذلك في تصريحات لموقع winwin، قائلًا: "هذا غير صحيح. لم يُتخذ أي قرار بشأن مستقبل إنزاجي". وأضاف: "لم يتحدث معنا الهلال بشأن تجديد العقد، والتركيز الآن منصب على الموسم الحالي".

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الوكيل عن مستقبل موكله. ففي أواخر أكتوبر الماضي، نفى باستوريلو التقارير التي ربطت إنزاجي بتدريب يوفنتوس، مؤكدًا أنه لا يرغب في الرحيل عن الهلال.

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صدارة بـ30 نقطة وخسارة وحيدة

وتأتي أنباء الرحيل في وقت يقدم فيه الهلال موسمًا قويًا تحت قيادة إنزاجي. فالفريق يتصدر دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل خسارة وحيدة، وسجل 32 هدفًا واستقبل 9 فقط.

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وجاءت الخسارة الوحيدة على أرضه أمام نيوم بهدفين دون رد في الجولة السادسة. في المقابل، تفوق الهلال على منافسيه المباشرين: فاز على الأهلي (3-0)، والاتحاد (3-2)، والقادسية (3-2) خارج أرضه. كما حقق أكبر انتصاراته بسداسية نظيفة في شباك التعاون.

مشوار قاري ثابت

وعلى الصعيد القاري، يحتل الهلال المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط. فاز على الغرافة (2-1)، والسد (2-0)، وشباب الأهلي (2-0)، مقابل خسارة وحيدة أمام الشمال (1-3). ويحل الفريق ضيفًا على نيفتشي الأوزبكي في الجولة الخامسة يوم 23 نوفمبر.

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كما تجاوز الهلال عقبة الرائد في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز (2-0). وبذلك يكون الفريق قد خاض 16 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، فاز في 14 منها دون أي تعادل.

حصيلة لم ترضِ الجماهير

وتولى إنزاجي (50 عامًا) تدريب الهلال في يونيو 2025 قادمًا من إنتر ميلان، خلفًا للبرتغالي جورج جيسوس، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027. واكتفى في موسمه الأول بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي حصيلة لم ترضِ جماهير الفريق.

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وقاد المدرب الإيطالي الهلال في 69 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 53 انتصارًا و12 تعادلًا، ولم يتلقَّ سوى 4 هزائم.

ويملك إنزاجي سجلًا مميزًا في إيطاليا، إذ قاد إنتر ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2023-2024، وبلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 2023 و2025.

بقلممعتز الجمال

Senior Editor

العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..

ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.

لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".

لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.

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