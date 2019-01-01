بعد تعرض صلاح للعنصرية.. لاعب وست هام ينصح بخصم النقاط

أنتونيو يبحث عن حل رادع لتلك الظاهرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى مايكل أنتونيو لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي اعتقاده بأن العقوبات الحالية لمناهضة العنصرية في البريميرليج لن تحل الأزمة.

وقال أنتونيو لسكاي سبورتس:"البحث عن فرد واحد لن يكفي. هذا الشخص يمكن إيقافه مدى الحياة ولكن لا أحد يملك صورة لوجهه، يمكنه العودة إلى الملعب بسهولة".

وأضاف:"إذا بدأنا لعب المباريات بدون جماهير وخصم النقاط أيضاً، ستكون المشكلة داخلية ويجب حلها ويجب على كل نادي التعامل معها بنفسه".

وتابع:"إذا كان الأمر يضر ناديهم، سيكون على الجماهير بل حتى الأصدقاء تسليم هذا الشخص للسلطات".

يذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول قد كان هدفاً لبعض اللقطات العنصرية في مواجهة الفريقين، وتعهد النادي بإيقاف المشجع المتسبب بذلك مدى الحياة.