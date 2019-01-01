بعد تعديلات اتحاد الكرة - مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري خلال فبراير ومارس

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بالدوري وكأس مصر خلال شهري فبراير ومارس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، عن إجراء تعديلات في مواعيد مباريات الأهلي والزمالك، خلال منافسات الدوري الممتاز وكأس مصر هذا الموسم.

الأهلي كان مقررًا أن يواجه نظيره بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في الدوري الممتاز، قبل أن يتم إلغاء المباراة.

اتحاد الكرة قرر تحديد يوم 28 فبراير، لخوض مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ونستعرض خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في منافسات الدوري والكأس، خلال شهري فبراير ومارس.

رسميًا - الأهلي يواجه بيراميدز 28 فبراير بكأس مصر.. والكشف عن مواعيد المؤجلات

مباريات الأهلي خلال فبراير ومارس

السبت 16 فبراير: الأهلي سيواجه الإنتاج الحربي بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري.

الأربعاء 20 فبراير: الداخلية سيحل ضيفًا على الأهلي بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري.

الأحد 24 فبراير: الجونة سيتسضيف الأهلي يوم ، بالجولة 24 بالدوري الممتاز.

الخميس 28 فبراير: الأهلي سيواجه بيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر.

الأثنين 4 مارس: الأهلي سيستضيف الداخلية بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري.

السبت 30 مارس: الزمالك يستضيف الأهلي باللقاء المؤجل من الإسبوع الـ17.

مباراة واحدة مؤجلة للأهلي

تم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز التي كانت مقرر لها يوم 28 فبراير بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الممتاز إلى يوم 18 إبريل المقبل.

مباريات الزمالك خلال فبراير ومارس

الأحد 17 فبراير: الزمالك يواجه إنبي بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري.

الأربعاء 20 فبراير: طلائع الجيش يستضيف الزمالك بالجولة 23 على ستاد السويس بالدوري.

الأربعاء 27 فبراير: الزمالك يواجه مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

13 مارس: المقاولون العرب يستضيف الزمالك بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري.

السبت 30 مارس: الزمالك يستضيف الأهلي باللقاء المؤجل من الإسبوع الـ17.