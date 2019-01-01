بعد تعثر مفاوضات ساني - بايرن ميونخ ليتجه ضم ديمبيلي

هل يتعاقد البافاري مع نجم برشلونة الشاب؟

يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، حال أخفق في ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي.

التقارير الصحفية تؤكد رفض ساني العودة إلى الدوري الألماني وتفضيله الاستمرار مع السيتزنز.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية إنّ النادي البافاري يود ضم ديمبيلي من برشلونة مستغلًا اقتراب الكتلان من التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رغبة إدارة بطل الدوري الألماني الأولى هي التعاقد مع ساني ولكن المفاوضات متعثرة.

كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، أكد في وقت سابق رغبة فريقه في التعاقد مع صاحب الـ 23 عامًا في الصيف المقبل لتعويض رحيل فرانك ريبيري.

جدير بالذكر أن نيمار يقترب من العودة إلى صفوف النادي الكتالوني مما يفتح الباب لرحيل ديمبيلي أو فيليبي كوتينيو.