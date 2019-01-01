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بعد تعثر المفاوضات بخصوص بيرزيتش وأوزيل.. سوق إنتر وآرسنال إلى أين

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Getty composite
أبرز المستجدات في سوق إنتر ميلان وآرسنال

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تزايدت الأخبار بخصوص إنتر ميلان وآرسنال في الأيام الأخيرة، وذلك بعد اقتراب شهر يناير والخاص بسوق الانتقالات الشتوية من نهايته.

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وكان إنتر ميلان قد رفض عرض آرسنال من أجل ضم لاعبه الكرواتي إيفان بيريزيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وحاولت إدارة النيراتزوري الحصول على خدمات صانع ألعاب آرسنال مسعود أوزيل مقابل الموافقة على إعارة بيريزيتش، ولكن الأمور لم تتم بسبب عدم الاتفاق على الشروط.

وخلال الأيام الماضية، نجح إنتر في التعاقد مع الظهير البرتغالي سيدريك سواريز، وكذلك المدافع الأوروجوياني دييجو جودين الذي سينضم بداية من الموسم المقبل.

أما في آرسنال، فقد اقترب فريق شمال لندن من التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة دينيس سواريز على سبيل الإعارة، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن إنتر لم يغلق الباب تمامًا في وجه رحيل بيريزيتش عن الفريق، ولكنه يبحث عن عرض يضمن شراء اللاعب بعد نهاية مدة الإعارة.

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